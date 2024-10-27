شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري: أنا ممثلة بالصدفة ودخلت السينما فى تونس وكنت وقتها بديلة والان مع تفاصيل الخبر

أقام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة حوارًا مفتوحًا مع النجمة التونسية هند صبرى بحضور عدد من الفنانين وضيوف المهرجان، ميس حمدان، كريمة منصور، المخرج يسري نصر الله، المخرج عمر عبد العزيز، ياسمينا العبد، الكاتب أحمد مراد، يوسف عثمان، مريم نعوم، داليا شوقي، أمير المصرى، يوسف عثمان، محمد العدل، نبيل على ماهر، المخرج عبد العزيز

وتحدثت هند صبرى عن المهرجانات السينمائية وتحديدًا مهرجان الجونة الذى وصل إلى دورته السابعة، قائلة: "كنت مع المهرجان من أول لحظة والتفكير فى إطلاقه ليكون مؤثرًا فى المنطثة، خاصة أن السينما هى تأثيرنا والمحاولات الدائمة لتقييدها من أجل محو تأثيرنا، وهنا هناك برامج مؤثرة، فيتواجد نافذة عن السينما الفلسطينية واللبنانية، فالفساتين والريد كاربت جُمال ولكن ميعملوش مهرجان سينمائى".

اتجاه هند صبري للسينما

أكدت هند صبرى أن السينما هى التى وجدتها موضحة: "أنا ممثلة وليدة الصدفة عكس ممثلات كتير، فعمرى ما مثلت قدام المراية زى كل الممثلات، كان حلمى أكون سفيرة واشتغل فى السلك الدبلوماسي، ولكن ما حدث هو عرض عليها فيلم "صمت القصور" وهى فى عمر 14 سنة، مضيفة: "كنت وقتها بديلة لفتاة أخرى كان مقررًا أن تقدم الدور، وما أفادني أنى لم أكن مستوعبة تفاصيل التصوير وذلك جعلني لا أركز فى الكاميرا أو رهبة التصوير، لأنى فى النهاية كنت ما زلت طفلة"

وتابعت هند صبرى:"عمرى ما درست تمثيل واتعملت من المجال نفسه والتجارب التى خضتها، وبمناسبة ما أقوله أنى ممثلة بالصدفة فى فيلمى الأول فى مصر "مذكرات مراهقة"، كنت فى مهرجان أيام قرطاج السينمائية كانت ايناس الدغيدي في لجنة التحكيم وعرفنى عليها منتج تونسى ومكنتش شفتلها حاجة قبل كدا ويعد شهرين ايناس الدغيدي كانت بتدور عليا وعاوزاني فى فيلم في مصر فقوافقت وكنت لسه مخلصة جامعة وقلت أشوف مصر وأسافر هناك، كنت بديلة فى فيلم إيناس كمان".

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



هند صبري



هند صبري

الفنانة هند صبري



هند صبري خلال المؤتمر