المخرج أكرم فريد يروي موقف طريف مع مرتضى منصور: "جاب لاعبي الزمالك من تحت الترابيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد المخرج أكرم فريد موقف طريف جمعه بالمستشار مرتضى منصور خلال تردد أكرم على أحد محال البلياردو وكان يرافقه عدد من لاعبي نادي الزمالك وهو ما أثار غضب مرتضى منصور.

وحل أكرم فريد ضيفًا على أحد برامج البودكاست، وتحدث عن تفاصيل واقعة طريفة بين المستشار مرتضى منصور مع عدد من لاعبي نادي الزمالك بسبب عدم التزامهم بالتعليمات.

وروى أكرم فريد الموقف وقال: "احنا كنا بنقعد في مكان ما، هو مكان بتاع بلياردو والمكان ده كان بيفتح لحد الصبح، وبمناسبة إن إحنا فنانين كنا بنروح نقعد بعد ما نخلص شغلنا وهم كانوا من هواة البلياردو، فكان اللي موجودين رامز جلال ومحمد دياب، وكان فيه بقى مجموعة لاعيبة كلهم من الزمالك".

واستكمل: "واللي حصل في يوم من الأيام لقينا الشاب بتاع الركن اللي بره جاي يجري وبيقول الحقوا سيادة المستشار جاي عليكم، لقينا حد استخبى تحت ترابيزة البلياردو وحد طلع يجري في المطبخ، والكلام ده كان 2003 أو 2004 ولقينا المستشار مرتضى داخل وفضل يزعق أنا عارف وأنا جالي تليفون قعد يطلعهم اللي من تحت ترابيزة البلياردو واللي جابوا من المطبخ، وكانت ليلة طين عليهم لأننا كنا الساعة 4 الصبح وكان تقريبا في ماتش تاني يوم".

يذكر أن آخر مشاركات المخرج أكرم فريد كانت بمسلسل "أولاد عابد" عام 2023.

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