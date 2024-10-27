ليوناردو دي كابريو يهاجم دونالد ترامب ويدعم كامالا هاريس

ميرنا وليد - بيروت - دعم النجم العالمي ليوناردو دي كابريو ترشيح نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية كامالا هاريس، في الانتخابات الرئاسية الأميركية، في الوقت الذي كان يتحدث خلاله عن الأضرار التي سببها الإعصاران هيلين وميلتون، وقال إن هذه الكوارث سببها تغير المناخ.



وتحدث دي كابريو، عبر حسابه الخاص، عن الرئيس الأميركي الأسبق والمرشح الجمهوري لإنتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، وقال: "دونالد ترامب ينكر الحقائق، ويستمر في إنكار العلم، وقد انسحب من إتفاقيات باريس للمناخ، وألغى إجراءات الحماية البيئية المهمة".

وختم قائلاً: "وحالياً وعد صناعة النفط والغاز بأنه سيتخلص من أي تنظيم يريدونه مقابل تبرع بمليار دولار".