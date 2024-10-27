شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: محمود حميدة ممثل يستحق الدراسة وتجمعنا علامات في السينما والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لبلبة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إن الفنان محمود حميدة ممثل يستحق الدراسة، مؤكدة أن حميدة لديه فلسفة خاصة في الحياة وفي اختيار الأدوار ولا تجد لديه دورا يشبه دور قدمه من قبل.

وأشارت لبلبة إلي أن حميدة ممثل متميز وعاشق ومحب السينما وأنه جمعتهما أعمال شكلت علامات بارزة في مسيرتهما مثل "جنة الشياطين" للمخرج الراحل أسامة فوزى.

وعبرت لبلبة عن سعادتها بعرض فيلم جنة الشياطين في مهرجان الجونة، ضمن برنامج عروض أفلام المهرجان، فيما عبرت عن سعادتها بتكريم حميدة ومنحه جائزة الانجاز الإبداعي.

فيلم جنة الشياطين تدور أحداثه حول تدور الأحداث حول (طبل)، وهو شخص قرر ترك أسرته الغنية وحياته المرفهة، ليعيش حياة بوهيمية تماماً وسط عدد من المهمشين، حتى يموت، وبينما تسعى ابنته حينها لمنحه جنازة لائقة بالعائلة، فإن أصدقائه يسرقون الجثة تمهيداً لوداعه بطريقتهم الخاصة.