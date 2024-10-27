ميرنا وليد - بيروت - شاركت بنات تشارلز سبنسر شقيق الأميرة ديانا الثلاث في حفل Centrepoint Awards الذي أقيم برعاية الأمير ويليام في British Museum وهي جمعية محببة الى قلبه وقلب والدته الأميرة ديانا وهي تُعنى برعاية الشباب بلا مأوى.
وكانت قريباته أميليا وإليزا وكيتي ضيوف الشرف لحفل العشاء وقد حضرن لدعمه وللإحتفال بالشباب الذين تبدلت حياتهم بعد إختبار التشرد الذين عانوا منه. كيتي عمرها 33 والتوأم إليزا وأميليا 32 عام. يذكر أن خروج الشقيقات معا بشكل علني يحصل نادراً. يذكر أن البنات الثلاث من زوجته الأولى فيكتوريا لوكوود.
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لقريبات الأمير ويليام يعيدنا الى جمال وأناقة عمتهن الأميرة ديانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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