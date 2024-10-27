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ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الممثلة السورية نور علي تدرك جيداً أن اللون الأسود يليق بها بشكل كبير ويبرز جمال ملامحها، ولهذا السبب تعتمده بشكل أساسي بإطلالاتها التي ترغب فيها بأن تظهر الأكثر أناقة.
إليكم بعض الصور التي شاركتها نور علي مع الجمهور، والتي إختارت فيها إطلالة بالغة الأناقة باللون الأسود.
يذكر أن نور كانت قد شوقت متابعيها لمسلسل "ما اختلفنا 2"، وشاركت متابعيها عبر خاصية الستوري على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، باللونين الأبيض والأسود.
ويعد مسلسل "ما اختلفنا 2" أولى مشاركات نور علي في الكوميديا بشكل رسمي، وكانت نور قد تواجدت في بيروت في الفترة الماضية، لاستكمال تصوير المسلسل.
مسلسل "ما اختلفنا 2" من إخراج المخرج وائل أبو شعر، وبطولة الممثلين أيمن عبد السلام وجيانا عنيد، وباسم ياخور ، ونادين تحسين بيك، وحلا رجب، ورنا شميس، ونطلي الرواس، وجرجس جبارة.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا اللون الذي تلجأ نور علي إلى إعتماده بشكل دائم.. والذي يليق بها للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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