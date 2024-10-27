قبلة بين عمر الشريف وباربرا سترايسند إستدعت تدخل حكومي على وجه السرعة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل العالمي عمر الشريف والممثلة اليهودية باربرا سترايسند بفيلم Funny Girl عام 1976، وظهر الثنائي في إعلان الفيلم وهما يتبادلان القبلات. وتزامن عرض العمل مع حـ ـرب "الستة أيام" بين مصر وإسرائيل، فتسبب بخيبة أمل للمصريين الذين علقوا بأنه كان بإمكان عمر الشريف رفض العمل وإختيار فيلم آخر. على الأثر إستدعته الحكومة المصرية، ومنعت عرض الفيلم في مصر.

بالمقابل قررت الشركة المنتجة إستبدال عمر الشريف لأنه مصري، لكن باربرا سترايسند رفضت، وقررت التخلي عن دورها في حال تم إستبدال عمر الشريف، فدعمها المخرج ويليام وايلر وأعلن تضامنه معها، فتراجعت الشركة عن قرارها وأنجز الفيلم.

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