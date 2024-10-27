جميلة عوض تتعرض لموقف محرج.. وهكذا أنقذت نفسها

ميرنا وليد - بيروت - وضعت الممثلة المصرية جميلة عوض في موقف محرج، وذلك في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2024.



وقد أطلت جميلة عوض على السجادة الحمراء، وهي ترتدي فستاناً طويلاً وواسعاً، جعلها تعاني من صعوبة واضحة في السير، لكنها حاولت تدارك الوضع، وتوجهت نحو الكاميرات قائلة: "حسوا بيا متنزلوش حاجة غلط".

وكانت جميلة عوض قد كشفت عن كواليس قصة الحب التي عاشتها مع زوجها المونتير أحمد حافظ، وعن أغرب الهدايا التي قدمها لها في فترة الخطوبة.

وقالت جميلة عوض: "مكانش على بالي أتجوز وكانت حاجة مؤجلة للأبد، من كتر ما الناس دايما تعليقاتهم سلبية على الجواز أكتر من التعليقات الإيجابية، واللي عنده تجربة إيجابية مع الجواز مش عايز يتحسد وممكن يحكي السلبي علشان يخزي العين. الموضوع أكيد بدأ من عنده من أوضة المونتاج من غير ما أشوفه، كان مونتير حاجات عملتها من أول هيبتا، وكنت ساعتها صغيرة أوي وشكلي مش اللي يعجب بيه، وسأل حد من صحابه عني قال له دي صغيرة ومش هتديك وش".