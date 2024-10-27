شكرا لقرائتكم خبر عن "وجودك تعبني" أغنية جديدة لـ رامي جمال ويطرحها الخميس والان مع تفاصيل الخبر

انتهى النجم رامى جمال من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "وجوده تعبنى" من ألبومه "مش لاقيكي" ومن المقرر طرحها يوم الخميس المقبل، وتحمل عددًا من المفاجآت.

وطرح مؤخرًا رامي جمال أغنية جديدة تحمل اسم "حالته صعبة"، وهى من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين، وتعد الأغنية آخر أغانى ألبومه الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة.

وأحيا مؤخرًا النجم رامي جمال واحدة من أقوى حفلاته بمسرح يو أرينا على هامش مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة كبيرة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "قول حبيبي إنك معايا" و"قدامي" و"أنا جتلك" و"اللي مشيوا" و"فترة مش سهلة" و"بيكلموني".

وتفاعل جمهور رامي جمال مع أغانيه الذي قدمها خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة ومنها "يستاهل بوستين" و"قدامي" و"سقف"، ورددها معه.وقدم النجم رامي جمال خلال حفله بمهرجان العلمين الجديدة موهبة جديدة من كورال فرقته يدعى علي، وقدم أغنية "لحظة بعادك".

ووجه النجم رامي جمال الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تنظيم حفله بمهرجان العلمين الجديدة، قائلا: "بتشرف بالغناء في مهرجان كبير بحجم العلمين الجديدة"، وأضاف: "مصر أم الدنيا وأي فنان يحب يشتهر بييجي مصر".