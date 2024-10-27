شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القس: جاءني تعليق لإحدى السيدات اكتشفت نصب زوجها عليها زي ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفنان محمد القس نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مشاركته في بطولة مسلسل برغم القانون، الذي عرض مؤخرًا على شاشة قناة ON، بدور "أكرم"، وكشف أنه تلقى عددًا كبيرًا من التعليقات وردود الأفعال على دوره في العمل من قبل الجمهور.

وقال محمد القس خلال لقائه باليوم السابع إن شخصية أكرم موجود بالفعل في الواقع ولكن بتفاصيل ودرجات مختلفة، موضحا: "فيه واحدة بعتتلي إنها اتخطبت لواحد على أساس معاه دكتوراه وطلع معاه إعدادية، والشقة اللي قال إنه يملكها طلعت لجيرانه مش بتاعته، وكان بيقولها أنه مدير ماركة عربيات مشهورة، دخلت لقيته موظف عادي، وضحك عليها".

وعن استعداده للدور والصعوبات التي واجهته خلال الكواليس، قال: "أنا قريت الورق وبدأنا ننفذ ولكن أثناء العمل بتبدأ الصعوبات تظهر، إزاي نوصل أكرم للحتة دي، وإزاي يأثر في الجمهور، وآراء الجمهور عنه متناقضة ما بين بيكرهوه وما بين متعاطفين معاه، واختلاف الأراء ده اللي بيخلي الحاجة والشخصية تطلع حلوة".

مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ويدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.