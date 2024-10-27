شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل: الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل مكان العنصر البشري والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المخرجة شيرين عادل خلال ندوة تكريم فريق عمل مسلسل " تيتا زوزو" باليوم السابع عن المخاوف اتجاه الذكاء الإصطناعي حيث قالت: أعتقد أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل العنصر البشري، فالعنصر البشري يعني الإحساس والروح والموهبة، فكل تلك الأشياء ليست موجودة لدى الذكاء الاصطناعي، فالذكاء من الممكن أن يساعد على التطور ولكنه لن يقضى على العنصر البشري،

ومن جانبه قال الفنان نور محمود خلال الندوة: أثناء تصوير المسلسل أردنا عمل تجربة مع الذكاء الاصطناعي وطلبنا منه كتابة مشهد معين بعدما قمنا بإدخال بعد المعلومات، ومع إضافة معلومات كل مرة كان يقوم بالكتابة ولكننا لاحظنا أنه بالفعل كتب السيناريو لكنه يفتقد للإحساس حيث ظهر سيناريو جامد المشاعر، وهذا هو الفرق بين الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري.

‎مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.