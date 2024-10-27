شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد: البحث عن رامبو يعرض نهاية العام وانتهيت من تصوير فيلم البومة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة ركين سعد خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي إنها انتهت من تصوير فيلم جديد في الأردن وهو بعنوان البومة، فيام تنتظر عرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو والذي من المقرر عرضه نهاية العام.

الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور عرض ضمن برنامج Orizzonti Extra، خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فى دورته الـ81.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إنتاج محمد حفظي من خلال شركة فيلم كلينك والمنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم.