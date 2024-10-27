إسعاد يونس توجه رسالة لـ"الزعيم" عادل إمام من مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

وجهت النجمة الكبيرة إسعاد يونس كلمة لـ"الزعيم" عادل إمام، ضمن جلسة حوار نظمها مهرجان الجونة السينمائي بفعاليات دورته السابعة، وأدارتها النجمة الكبيرة يسرا.

وقالت "هنيئا للأحفاد إنك عايش وسطهم تلعب معاهم وهذه لحظات ثمينة، وأنت جوة القلب والعين مدى الحياة وما بعد الحياة"، لتعلق يسرا "بأكد الكلام ده وبقوله واحشنا جدا".

وكشفت إسعاد يونس عن أصحاب الفضل عليها في مشوارها الفني والإعلامي: "طاهر أبو زيد الإذاعي صاحب فضل عليا، والكاتب عبدالوهاب مطاوع صاحب فضل عليا وجهني أكتب مقالات في الشباب، وكتب لي مقدمة أول كتاب ليا، وكذلك الفنان علي الشريف له فضل عليا".

وأضافت "سهير البابلي لها فضل أيضا عليا، لأنها قبلت تشتغل معايا، وانتي يا يسرا ليكي فضل عليا لأننا اشتغلنا مع بعض ولم تدخل ما بينا أي شوائب".

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت حضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: حسين فهمي، أشرف عبدالباقي، أحمد حاتم، أشرف زكي، روچينا، يوسف عثمان، عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.