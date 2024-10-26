الشامي يصل لهذا الرقم بـ "دوالي"

ميرنا وليد - بيروت - تخطى الفنان السوري الشامي بـ "دوالي"، الـ 48 مليون مشاهدة بعد شهر تقريبا على طرحها عبر يوتيوب.



أغنية "دوالي" من كلمات وتوزيع الشامي نفسه، لحن وميكس وماستر فؤاد جنيد، والأغنية طرحت على شكل فيديو كليب وتم تصويره تحت إشراف المخرج فادي حداد.

وتقول كلمات الأغنية:

"دوالي، صوت محبوبي، دوا لي

من نظرة عينها أخذت دوا لي

إجت على حيلي الفيه دوالي

تلفَّ كل عروق إيديي

قربي لجاي لمستك وشفتك

دخيل الكون عيونك وشفتك

دخيل الكون عيونك وشفتك

بيخلّي المتين يحنّي يا ياال حبّايب

أنا ورد بس ورد نرجس

كلّي برد بس صعب أرجف

مش رمية نرد

هيدا تعبِي تعبِي هيدا تعبِي

أنا ورد بس ورد نرجس

اسمي كافي خلّيني عَجرف

مش رمية نرد

هيدا تعبِ تعبِ هيدا تعبِ

انا ل ارسم وجهك على القلب

ما حدّ يلمسك لا و حق الرب

لو تطلب قلب لفرش درب

ما يغلى عليكي كل هالدنيا

لو حرقت قلبي بالنهار

بقيو عيوني بنار

حرموا جفوني النوم

اعتدت السهر يا قليبي نام

عودي برضى قلبي فداها يا ما نداك يصرخ أذى

برسم خطاها عودي بِهدا عودي برضى قلبي فدا

أنا ورد بس ورد نرجس

كلّي برد بس صعب أرجف

مش رمية نرد

هيدا تعبِي تعبِي هيدا تعبِي

أنا ورد بس ورد نرجس

اسمي كافي خلّيني عَجرف

مش رمية نرد

هيدا هيدا تعبِ تعبِ هيدا تعبِ".

