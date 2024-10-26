شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وفاتها بساعات.. ابن الفنانة شريفة ماهر يهديها أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفنان حليم، نجل الفنانة القديرة شريفة ماهر، الدعاء لوالدته قبل وفاتها بساعات، حيث نشر مقطع فيديو وهو يتغني فيها بإضافة بعض الصور الخاصة لهما سويًا، ليطلب من متابعيه وأصدقاء بالدعاء لها لمرورها بأزمة صحية.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنانة القديرة شريفة ماهر، عن عمر يناهز الـ 92 عامًا، تاركة أرشيف ضخم من الاعمال السينمائية والدرامية.

أبرز أفلامها: "رجل له ماضى، أبناء الشيطان، المصير، وعذراء وثلاثة رجال، وكلمة السر، وبئر الأوهام، والفرن، وجفت الدموع، وكرامة زوجتى، وقصر الشوق، وفارس الصحراء، والعقلاء الثلاثة، والمدير الفنى، والحياة حلوة، وفاتنة الجماهير، ورابعة العدوية".

وقبلها في فترة الستينيات كانت فترة ذروة تألقها إذ اشتهرت بالمشاركة في أفلام كثيرة منها "شاطئ الحب 1962، ولن أعترف 1961، وأعز الحبايب 1961، والفانوس السحرى 1960".

وخلال أغلب أدوارها اشتهرت شريفة ماهر بأدوار الفنانة المتسلطة القوية، مثلما ظهر فى فيلم رابعة العدوية تحديداً وفيلم الفانوس السحري واللذان حققا لها شهرة كبيرة لنجاح الفيلمين بصورة كبيرة، وربما لا يعلم كثيرون أن الإسم الحقيقى لها هو هدى وقد اختارت اسم شريفة مع دخولها التمثيل ليكون اسمها الفنى.