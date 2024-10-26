ماذا قالت مندوبة مجلة فارايتي عن فيلم "رفعت عيني للسما"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

حصد الثنائي ندى رياض وأيمن الأمير مخرجا فيلم رفعت عيني للسما جائزة فارايتي والتي وزعت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وقدمتها رافا سيلز روس مندوبة مجلة فارايتي بحضور ماريان خوري المدير الفني للمهرجان.

وفي كلمتها، قالت رافا سيلز روس مندوبة مجلة فارايتي "من دواعي سروري أن أتواجد هنا في مدينة الجونة الجميلة، وأن أصبح الشخص الذي يمنح المخرجين ندى رياض وأيمن الأمير جائزة فارايتي لأفضل موهبة في الشرق الأوسط لعام ٢٠٢٤. قبل أي شيء أود أن أشكر اصدقاءنا في مهرجان الجونة السينمائي وبالأخص المديرة الفنية للمهرجان ماريان خوري لاستضافتنا واستضافة احتفالية تسليم الجائزة".

واضافت رافا سيلز روس "منذ نشأة الجائزة قبل ثمانية سنوات عام ٢٠١٦ كانت هذه الجائزة تقدم للمبدعين أصحاب الأفلام الاستثنائية مثل القضية ٢٣ الذي رشح لجائزة الأوسكار للمخرج اللبناني زياد دويري وحتى وداعا جوليا للمخرج السوداني محمد كردفاني".

وأكدت رافا سيلز روس، أن ندى وأيمن كمخرجين ومنتجين وقفا خلف أعمالا مبهرة مثل الفخ ونهايات سعيدة ورفعت عيني للسما، وكان عرضه الأول في أسبوع النقاد في مهرجان كان ٢٠٢٤ وهو سوف يعرض الليلة في مهرجان الجونة، في عرضه الأول بالمهرجان وأنا متأكدة أنه سيكون عرضا جميلا، لقد تناول عملهما قضايا الاستقلال والإبداع والأنوثة والاستقرار السياسي بطريقة مضيئة ومؤثرة للغاية في نفس الوقت. ونحن في فارايتي سعداء للغاية بدعم ندى وأيمن ولا نستطيع الانتظار لمواصلة متابعة أعمالهما المتميزة في السنوات القادمة".

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعاليات دورته السابعة مساء يوم الخميس 24 أكتوبر.