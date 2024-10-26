"ساحر ومناسب لشكل جسمها".. ناقد موضة يصف إطلالة فنانة في الجونة - 15 صورة تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

خطفت الفنانة الشابة مايان السيد الأنظار بإطلالتها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة.

وأطلت مايان بفستان طويل باللون الأسود، مزود بفتحة ساق جريئة.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما.

وعلق مصمم الأزياء محمد الشريف على إطلالتها خلال مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "إطلالة موفقة للغاية، كما أن الفستان مناسب لجسمها ولـ ريد كاربت المهرجان، واختيار المجوهرات والمايكاب موفقين، تستحق الإطلالة 10 من 10".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.

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