20 صورة| مُريحة وأنيقة.. إطلالات رجالية غير تقليدية في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، لفتت الأنظار إطلالات رجالية جريئة وغير تقليدية على السجادة الحمراء، حيث تميز بعض الفنانين بإضافات وألوان غير معتادة للملابس الرجالية.

هذه الإطلالات قدمت أفكاراً مختلفة يمكن أن يستوحي منها الرجال أساليب جديدة وأنيقة تناسب أذواقهم. إليكم أبرز تلك الإطلالات:

إطلالة محمد الشرنوبي

اختار محمد الشرنوبي أسلوباً فريداً بارتداء قميص مزين بقصة تشبه النجمة بدلاً من الياقة التقليدية للبدلة الرجالية، مما أضفى طابعاً عصرياً وغير تقليدي على مظهره. هذه اللمسة الجريئة أعطت إطلالته شكلاً ملفتاً ومميزاً على السجادة الحمراء، وأظهرت كيفية كسر القواعد بأسلوب أنيق.

2. إطلالة شيكو

ظهر الفنان شيكو ببدلة ذات لون وردي مميز، ونسق معها “ببيون” بنفس اللون، وهو لون غير مألوف في أزياء الرجال ولكنه كان جذاباً وأنيقاً. هذا اللون أضاف لمسة من الجرأة والتجديد، وجعل إطلالته تنبض بالحيوية وتلائم أجواء المهرجان المليئة بالألوان.

3. إطلالة نور النبوي

اختار نور النبوي بدلة بستايل “الروب” باللون الأزرق الداكن، ونسق معها حذاءً رياضياً، مما أضفى لمسة عصرية وغير تقليدية على إطلالته.

وهذه الإطلالة جمعت بين الراحة والأناقة، وأظهرت كيف يمكن للرجال التوفيق بين الكلاسيكية والعصرية في مظهر واحد.

4. إطلالة يوسف الشريف

اختار يوسف الشريف الإطلالة الكلاسيكية الأنيقة ببدلة سوداء ونظارة شمسية، ليضيف لمسة من الغموض والجاذبية.

5. إطلالة الإعلامي أنس بوخش

ظهر أنس بوخش ببدلة بلون الهافان ونسق معها “تيشيرت” كاجوال بنفس درجة اللون، مما جعل إطلالته مريحة وغير رسمية.

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