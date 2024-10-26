"فستان حلو على الشخص الخطأ".. ناقد موضة يعلق على إطلالة هذه الفنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد

واجهت الفنانة التونسية هند صبري نقدا شديد من ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا، على إطلالتها خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة.

وارتدت هند فستانا طويلا باللون الفضي بقصة "الكب" ومزود بـ"إكستنشن"، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وعلق "حنا" على إطلالتها خلال مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، قائلا: "الفستان المناسب على الشخص الغير مناسب"، وأعطى إطلالتها أيضا على تقييم 5 من 10".

تُعقد الدورة السابعة مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى وأفضل إطلالات تسرق عدسات الكاميرات.

يذكر أن مهرجان الجونة تأسس عام 2017، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال الفن في الشرق الأوسط.