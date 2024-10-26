شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس توجه رسالة إلى عادل إمام.. وتؤكد: نجاح السوشيال ميديا غير صادق والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الفنانة إسعاد يونس رسالة إلى الزعيم عادل إمام خلال ندوتها بمهرجان الجونة السينمائى، وقالت: "أنت واحشنا أوى ولكن نريدك مبسوط وسعيد في الوقت اللي بتقضيه دلوقتى، والحقيقة هنيئًا للأحفاد إن أنت قاعد وسطيهم، وقرارك إحنا مش هنأثر عليه، أنت جوه القلب والعين والذاكرة طول الحياة وبعد الحياة".

وشددت إسعاد يونس على أن أي فنان عملت معه له فضل عليها سواء كان سمير غانم أو عادل إمام وكذلك يسرا وسهير البابلى قائلة: سهير لها فضل عليا لأنها قبلت تشتغل معايا فى مسلسل "بكيزة وزغلول" اللي كان أول إنتاجي أنا وزوجى، والحقيقة إن العمل كان نجاحه مفاجأة لنا، فشعرت بنجاحه بعد عرض 3 حلقات فقط، لأن وقتها كانت الشوارع فارغة وقت عرض المسلسل".

وأشارت إسعاد يونس إلى أن النجاح زمان كان يقاس من الشارع والناس ولكن حاليًا النجاح اللحظى على السوشيال ميديا ليس مقياس حقيقى قائلة: "نجاح السوشيال ميديا نصفه صادق والنضف الآخر كاذب، أما نجاح الشارع والرؤية النقدية أصدق بكثير، رد الفعل كنت أحب اعرفه من الناس انما دلوقتى مش كل حاجة حقيقة وصادقة وبيندفع فلوس علشان تزود مشاهدات عمل بعينه ويتكتب عنه حلو".

واستعادت إسعاد يونس تقديمة مسلسل الجاسوسية "السقوط فى بئر سبع" موضحة: "الأستاذ ممدوح الليثي طلبنى أقابله وأما رحت لقيت أستاذ سعيد صالح قاعد، فعلمت أنى سأقدم مسلسل معه بعد أكثر من عمل بالسينما، واستغربت الحقيقة لما عرفت طبيعة المسلسل وأنهم عاوزنى أعمله، وسألت سعيد هتعمل المسلسل ده ولا لأ قالى آه لأنى مديون للتليفزيون ولازم أخلص الفلوس اللي عليا وعملنا المسلسل، ومخفتش أوى الناس تكرهني لأني كنت لازم أراهن على وعى الناس".

حوار إسعاد يونس حضره العديد من الفنانين وضيوف مهرجان الجونة السينمائى، أبرزهم حسين فهمى، أمينة خليل، أحمد داود، علا رشدى، قيس شيخ نجيب، أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، داليا البحيرى، مريم أبو عوف، رانيا يوسف، هيدي كرم، انجى كيوان، محمود عمرو محمود ياسين، فدوى عابد، تارا عماد، مريم نعوم، طارق الابيارى، يوسف عثمان، أسما شريف منير، إيمي إسلام.

