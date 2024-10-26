شكرا لقرائتكم خبر عن ندى رياض وأيمن الأمير يحصدان جائزة فارايتي عن فيلم رفعت عيني للسما والان مع تفاصيل الخبر

فاز الثنائي ندى رياض وأمين الأمير مخرجا فيلم رفعت عيني للسما بجائزة فارايتي والتي وزعت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي منذ قليل.

الفيلم يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة البلازا مع إقامة سجادة حمراء تسبق عرض الفيلم الذي حظى بجولة في العرض بعدد من المهرجانات العالمية.

وحصل فيلم "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير مؤخرًا، على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.



ندى رياض وأيمن الأمير