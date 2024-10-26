شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: اشتغلت في الإذاعة وعمرى 16 سنة وحسيت بالشهرة بعد ميزو والان مع تفاصيل الخبر

أقام مهرجان الجونة السينمائى، حوارًا مفتوحًا للفنانة إسعاد يونس ضمن فعاليات الدورة السابعة، وأدارت الفنانة يسرا الحوار بحضور كل من: حسين فهمى، أحمد داود، علا رشدى، قيس شيخ نجيب، مريم أبو عوف، رانيا يوسف، إنجى كيوان، محمود عمرو محمود ياسين، فدوى عابد، تارا عماد، طارق الإبيارى، أسما شريف منير، إيمي إسلام.

فى البداية أكدت إسعاد يونس أن وجودها فى مهرجان الجونة السينمائى هذا العام جاء بطلب من الفنانة يسرا قائلة: "يسرا لما تطلب منى أى حاجة من أى نوع فى أى وقت لا أقدر أتأخر علشان كدا جيت الجونة، فيسرا من الأشخاص العزيزة جداً على قلبى ولدينا صداقة ممتدة منذ سنوات طويلة".

وتحدثت إسعاد يونس عن بدايتها والتى كانت الراديو موضحة: "كان هناك قناة بتفتح جديد فى الاذاعة، وكانوا يبحثوا عن فتاة تنسق المكتبة الكلاسيكية وكنت وقتها لم أكمل 16 سنة، فتم ترشيحى وذهب للإذاعة واختبروني ومضيت قرار تعينيى فى المكتبة الكلاسيكية عام 66 وتطورت بعد ذلك فى الاذاعة حتى أصبحت مقدمت برامج".

وشددت إسعاد يونس على أن كل تجربتها عاشتها فى الحياة العملية أحبتها لافتة: "أما كنت فى الإذاعة حبيت الفترة دى، وأنا مثلت عشقت التمثيل وفرحت به جدًا خصوصًا أنى بدأت صغيرة وحققت نجاح كبير فجأة، بمشاركتى فى مسلسل "حكاية ميزو" سنة 1977 ولذلك هذه الفترة عزيزة عليا اوي لأنها شهدت انطلاقتى الحقيقية فى عالم التمثيل".

وعن اختيارها للمشاركة فى مسلسل "حكاية ميزو" كشفت إسعاد يونس أنها عندما كانت تعمل فى الاذاعة، كانت تذهب إلى تصوير الأفلام والعروض المسرحية من أجل التجسيل مع الفنانين وكنت دائما أذهب إلى سمير غانم وأسجل معاه ولذلك أعرفه جيداً، وفى مرة لقيته جايلى الإذاعة وكنا وقتها فى إذاعة الشرق الأوسط، وقالى احنا بنعمل مشلسل وعاوزينك معانا، ووقتها نزلنا للمخرج محمد أباظة .

وتابعت إسعاد يونس: "طلب منى المخرج أعمل مشهد اللي كنت فيه حامل وعملته حلو اوى والمخرج عجبه آدائى ووقتها قال هاتوا العقد ودخلت المسلسل معاهم، وأتذكر أننا كنا نصور فى رمضان ونعرض فى نفس الوقت، والتصوير كان بالليل وعندمنا ننتهى من التصوير صباحا ونخرج أنا وفردوس عبد الحميد فى الشارع نجد الناس تشاور علينا فحسينا اننا اتشهرنا وبقينا ناجحين أوى".



إسعاد يونس



ندوة إسعاد يونس



إسعاد يونس ويسرا بالجونة



إسعاد يونس بالجونة