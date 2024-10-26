شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المخفي يتخطى نصف مليون جنيه خلال 3 أيام عرض بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم المخفي أمس الجمعة إيرادات بلغت 289 ألفًا و451 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 3 أيام عرض بالسينمات المختلفة 573 ألفًا و794 جنيهًا.

فيلم المخفى بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن وتأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، وطرحت الشركة المنتجة البوستر والبرومو الرسمي للفيلم خلال الأيام الماضية وذلك بعد تحديد موعد العرض في قاعات السينما.

فيلم المخفي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.