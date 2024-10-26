لين برنجكجي تستمتع بوقتها على الشاطئ ليلا بحركات عفوية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت لين في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة بسيطة، وهي تستمتع بوقتها على شاطئ البحر ليلا في دبي وتقوم بحركات عفوية.

وارتدت لين في الصور، فستان قصير باللون الأسود، مع حذاء طويل باللون البيج، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع مكياج ناعم.

وتفاعل المتابعون مع منشور لين بروجكجي، وأعربوا عن إعجابهم بجمالها وأناقتها، كما تمنوا لها وقتا ممتعا.

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