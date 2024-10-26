ميرنا وليد - بيروت - تحدثت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق عن الفيديو المسرب لها خلال حلولها ضيفة على برنامج "شاي بالياسمين" الذي تقدمه لإعلامية ياسمين الخطيب، وعن علاقتها بزميلها البلوغر محمد أوتاكا التي تطورت بعد أزمتها: "أوتاكا لما حصل اللي حصل أول حد أتكلم عن الفيديو بتاعي بشكل إيجابي ودافع عني، قبل حتى ما اطلع القسيمة ويعرف أن اللي في الفيديو ده جوزي، وكان بيتكلم عني بحرقة وقولت ساعتها ده أنا لو أختك مش هتتحرق لي كده يعني، وكان السبب أن بلوجرز ومؤثرين كتير على السوشيال ميديا يتعاطفوا معايا، وانا فيه مشاكل بيني وبينه حاليًا والموضوع شبه بيبوظ، ومش أنا اللي زعلانة هو اللي زعلان، واحنا دلوقتي متخانقين".

وبعدها فاجأ محمد أوتاكا هدير ودخل الى الستوديو وطلب يدها للزواج.

كانت هذه تفاصيل خبر رغم الفيديو الفاضـ ـح المسرب لها.. محمد أوتاكا يطلب يد هدير عبد الرازق للزواج مباشرة على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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