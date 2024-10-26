شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق بأجمل أغانيه في حفل القاهرة الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أحيا النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف، وقدم خلال الحفل على مدار أكثر من ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي"، وغيرها من الأغاني.

وتفاعل الجمهور مع تامر عاشور منذ صعوده على خشبه المسرح وطلبوه بتقديم مزيد من الأغاني الطربية، التي أضفت حالة رائعة من الشجن والرومانسية.



تامر عاشور



حفل المطرب تامر عاشور



حفل تامر عاشور



حفل تامرعاشور



حفل الفنان تامر عاشور



حفل تامر عاشور



تامر عاشور يتألق بحفل القاهرة الجديدة



تامر عاشور فى حفل القاهرة الجديدة

يذكر أن النجم تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى.