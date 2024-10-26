شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلادها.. أمينة خليل بطلة سينما 2024 بـ4 أفلام مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة أمينة خليل بعيد ميلادها الـ36، فهي من مواليد 26 أكتوبر عام 1988، وكان 2024 بمثابة عام الحظ لأمينة خليل على مستوى السينما، فبعد النجاحات الكبيرة التي قدمتها مؤخرًا في الدراما، شاركت في 4 أفلام دفعة واحدة خلال 2024، بمختلف المواسم السينمائية.

شماريخ

وافتتحت أمينة خليل عام 2024، بمشاركتها في بطولة فيلم " شماريخ"، مع الفنان آسر ياسين، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقتها، وشارك في بطولته أيضا: خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أنف وثلاث عيون

كما كان لأمينة خليل ظهورا خاصا ومميزا خلال أحداث فيلم "أنف وثلاث عيون"، الذي عرض في نهاية يناير الماضي، والفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي، وهو من إخراج أمير رمسيس، وشارك في بطولته صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، وغيرهم من الفنانين.

شقو

وفي أبريل الماضي شاركت في بطولة فيلم "شقو"، بطولة النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح بدور "فتنة"، حاصدة إشادات واسعة من الجمهور، وشارك في الفيلم أيضا: دينا الشربينى، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للنجمة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

إكس مراتي

وكان آخر الأعمال السينمائية التي قدمتها خلال العام، فيلم "إكس مراتي"، الذى انطلق فى دور العرض يوليو الماضي، ويستمر عرضه بالسينمات المختلفة، محققًا حتى الآن إجمالي إيرادات 90 مليونًا و547 ألف جنيه.

فيلم "إكس مراتي" بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح ويشارك فى بطولته على صبحى، خالد كمال، مصطفى غريب، وآخرون، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول 3 شخصيات رئيسية هم: هشام ماجد الذي يجسد دور طبيب نفسي، يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه (محمد ممدوح) حتى يتم الإفراج عنه من السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر (أمينة خليل) ووالد ابنها، ومن هنا تبدأ المفارقات الكوميدية بين الشخصيات الثلاث.



أمنية خليل في شماريخ





أمينة خليل في شقو





إكس مراتي

