شكرا لقرائتكم خبر عن عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز تقدم حفلاً على المسرح الصغير.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة الثقافة خططها البناءة لتقديم أرقى الفنون العالمية من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حيث تقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة القائد الأساسي المايسترو شريف محى الدين حفلين الأول قدم فى الثامنة والنصف مساء الجمعة الماضية بأوبرا الأسكندرية .

فى حين الثانى مساء الإثنين 28 اكتوبر بالمسرح الصغير ويتضمن البرنامج باقة من المؤلفات المصرية المتميزة منها 3 دقائق موسيقية للفيولينة المنفردة والأوركسترا الوترى لأبو بكر خيرت إعداد شريف محى الدين، متتابعة صغيرة للوتريات لجمال عبد الرحيم، رقصة للماريمبا والبيانو إعداد احمد عبد الله والأزهر إعداد أمير عوض لعلى عثمان ، رؤية جديده لدور العفو ياسيد الملاح "عبد الرحيم المسلوب " لنادر عباسى والتصاعد للعدم لشريف محى الدين بالإضافة إلى عمل لمحمد سعد باشا بمشاركة صوليست الماريمبا نسمة عبدالعزيز وصوليست الفيولينة محمود عثمان.

ومن المعروف أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم .