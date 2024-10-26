شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف لليوم السابع تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

طمأن النجم أحمد سعد جمهوره على حالته الصحية بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية في عظم الفك العلوى، قائلاً في تصريحات لليوم السابع الحمد لله على كل شيء، وبدأت حالتى تتحسن وأشكر كل من قام بالاتصال بى والاطمئنان عليا، وكل اللى يجيبه ربنا كويس.

وكان قد اعتذر النجم أحمد سعد مؤخرًا عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية بسبب تعرضه لوعكة صحية، ومعاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه كان غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.

ونجح مؤخرا فريق متخصص من استشاري جراحة الوجه والفكين، في إجراء جراحة دقيقة للفنان أحمد سعد، بعد تعرضه لتآكل وضمور في عظام الفك العلوي، مما يقرب من عودة المطرب الكبير للغناء مرة ثانية في غضون أسبوعين تقريبًا، حسب سرعة تعافيه .

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "بنت ناس" على "يوتيوب" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وأحيا النجم أحمد سعد حفلا في الساحل الشمالي، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وقدم أحمد سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت على المسرح.