شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو أسعد: دخلت السينما بسبب تجاهل فتاة لحبى لها وأحارب العدو بالأفلام والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، ويدير الندوة الناقد أحمد شوقي رئيس الاتحاد الدولي للنقاد، وحرص على حضورها عدد من الفنانين أبرزهم يسرا اللوزى، أحمد حاتم، تارا عماد، كريم قايم، أمير المصرى، مايان السيد، يوسف عثمان، المخرج هانى خليفة، المخرج أمير رمسيس، الكاتب أحمد مراد والمخرجة مريم أحمدى، هاجر السراج.

وافتتح هاني أبو أسعد حديثه فى الندوة مؤكدًا أن الغرب يعدّون العرب تهديد لحضارتهم موضحًا: "أنا اكتشفت ذلك من كل أبحاثى أن هذا مشروع حقيقى لتدمير العالم العربي وأنا مناهض لهذا المشروع، ولذلك قررت أستعمل كل مواهبى حتى أكون جندى فى الحرب ضد مشروع تدمير العالم العربى".

وأشاد المخرج هانى أبو أسعد بدور وأهمية مصر فى المنطقة سواء على المستوى الدولي أو الثقافى لافتًا: "تربيت على السينما والدراما والأغنية المصرية، وأنا أعتبر مصر من أهم الدول اللدتى التى أثرت فى وجدانى وثقافتي، أما بالنسبة لكونى فلسطيني فأنا مناهض للمشروع الفلسطيني وكل أعمالى فلسطينية وقدمتها عن القضية، لأني أرى ذلك هو نضال ضد المشروع الصهيوني".

وكشف المخرج هانى أبو أسعد عن اتجاهه للإخراج وتكوين مشروعه السينمائى موضحًا: "دخولى عالم الإخراج جاء لأكثر من سبب الأول:"كنت أحب زميلة لى ولكنها لم تحبنى، وكنا نذهب للسينما سويًا مع بعض، وفكرت وقتها أنى لو أصبحت مخرج مشهور ستحبني ولكن بعد أصبحت مخرجًا لم يتغير موقفها ولم تحبني، ليس ذلك فقط بل وظلت تتفاخر تتفاخر بعد ذلك وتقول إن هذا المخرج ظل يحبنى وأنا لا انتبه له".

وتابع هانى أبو أسعد: "السبب الثاني لاختيارى السينما والإخراج هو محاربة العدو الصهيوني وأكون جزءًا من النضال ضد الاحتلال من خلال الأفلام، وفى البداية كنت أعمل مهندس، والتقيت مع المخرج رشيد مشهراوي وأحببت العمل فى السينما فاشتغلت معه مساعد واكملت مشوارى بعد ذلك واهتميت بطرح القضايا السياسية التي تعبر عن قناعاتى وتدعم مجتمعنا العربى".

يذكر أن المخرج هانى أبو أسعد نجح على مدار سنوات عمله، في أن يكون صوتًا عربيًا بارزًا على الساحة الدولية، مساهمًا بأفلامه في إيصال رسائل عميقة وترك بصمة لا تُنسى، لا سيما من خلال أعمال مثل "الجنة الآن" (2006) و"عمر" (2013).