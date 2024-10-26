شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يؤيد كامالا هاريس وينتقد ترامب لتجاهله تغير المناخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، دعمه ترشيح كامالا هاريس، في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك فى وقت ناقش فيه الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، الأضرار التي خلفها الإعصاران الأخيران هيلين وميلتون، قائلًا إن "هذه الكوارث غير الطبيعية سببها تغير المناخ".

وتابع دي كابريو، حديثه فى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "دونالد ترامب ينكر الحقائق ويستمر في إنكار العلم، وانسحب من اتفاقيات باريس للمناخ، وألغى إجراءات الحماية البيئية المهمة، والآن وعد صناعة النفط والغاز بأنه سيتخلص من أي تنظيم يريدونه مقابل تبرع بمليار دولار"، وذلك وفقًا لما نقلته مجلة "فاريتي".

وأضاف نجم هوليوود: "تغير المناخ يقتل الأرض ويدمر اقتصادنا، ونحن بحاجة إلى خطوة جريئة إلى الأمام لإنقاذ اقتصادنا وكوكبنا وأنفسنا، ولهذا السبب سأصوت لصالح كامالا هاريس".

وقال دي كابريو إن "هاريس ساعدت في قيادة أهم تحرك مناخي في تاريخ الولايات المتحدة، بما في ذلك تمرير قانون خفض التضخم"، وأشار إلى "أهدافها لتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2050 وبناء اقتصاد أخضر، لا يخلق فرص العمل فحسب، بل يساعد أيضًا في إنقاذ كوكبنا"، واختتم حديثه: "انضموا إليّ في التصويت لـ كامالا هاريس، في الخامس من نوفمبر، لأننا لا نستطيع أن نتحمل العودة إلى الوراء".

وفي تعليقه علي الفيديو، كتب دي كابريو: "إن الدمار الذي شهدته بلادنا مؤخرًا بسبب إعصاري هيلين وميلتون، يُظهِر التهديد المستمر للكوارث غير الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.. نحن بحاجة إلى قادة مجهزين لسن سياسات مناخية من شأنها أن تساعد في إنقاذ الكوكب، ولهذا السبب أدلي بصوتي لصالح كامالا هاريس، في الخامس من نوفمبر، لأنها ساعدت في قيادة أكبر حملة مناخية في تاريخ الولايات المتحدة، وتحت قيادتها سنكون قادرين على تحقيق أهداف طموحة بشأن سياسة المناخ التي ستدفع بلدنا إلى الأمام".

وفي السياق ذاته، قال تقرير فاريتي: "لم يؤيد دي كابريو، الذي يدافع بصراحة عن البيئة، جو بايدن في انتخابات عام 2020، لكنه حضر حملة لجمع التبرعات للرئيس في لوس أنجلوس، وقبل انتخابات عام 2016 بين هيلاري كلينتون وترامب، حث دي كابريو الجمهور في حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائية - الذي توقف الآن – على التصويت للأشخاص الذين يؤمنون بعلم تغير المناخ".

وعلي جانب آخر، تصدر فيلم The Departed قائمة موقع rotten tomatoes لأفضل 10 أفلام قدمها النجم ليوناردو دى كابريو، والمفاجأة هو أن فيلم تيتانيك، والذى من المفترض يتمتع بشعبية ضخمة إلا أنه جاء خارج القائمة من الأساس.

فيلم The Departed بطولة ليوناردودى كابريو، مات دامون وجاك نيكلسون، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يتم تكليف الشرطى الشاب بيلى كوستيجان (ليوناردوديكابريو) بالتخفى والتسلل إلى منظمة المافيا التى يديرها رجل العصابات فرانك كوستيلو (جاك نيكلسون).

وفى نفس الوقت الذى ينجح فيه بيلى من كسب ثقة فرانك، ينجح المجرم الشاب كولين سوليفان (مات ديمون) فى اختراق شرطة الولاية لصالح فرانك حتى يصل إلى منصب هام بوحدة التحقيقات الخاصة.

ومع الوقت يتوغل بيلى وكولين فى حياتهما المزدوجة وينهمكان فى جمع المعلومات لصالح رؤسائهم من الشرطة والمافيا حتى يصبح واضحا لإدارة الشرطة وعصابة المافيا إن بينهم جواسيس، ويدرك بيلى وكولين الخطر الذى يقترب منهما ويهدد حياتهما، فيحاول كل منهما التسابق لكشف هوية الآخر الحقيقية بسرعة حتى يتمكن من إنقاذ نفسه.