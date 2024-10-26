شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزي تشارك في بطولة مسلسل لام شمسية مع أمينة خليل رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة يسرا اللوزى في بطولة مسلسل لام شمسية، بطولة النجمة أمينة خليل، والمقرر عرضه في رمضان 2025، من تأليف مريم ناعوم، ومن إخراج كريم الشناوى، وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، حيث تقدم يسرا اللوزى شخصية محورية داخل أحداث العمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى، ويعد لام شمسية أول تعاون بين أمينة خليل ويسرا اللوزى في الدراما التليفزيونية.

وتعاقد الفنان محمد شاهين على دور البطولة أمام أمينة خليل، حيث يعد لام شمسية التعاون الثالث بين أمينة وشاهين، إذ تعاونا سويا فى مسلسل الهرشة السابعة عام 2023، ثم تعاونا فى فيلم وش فى وش العام الماضى.

وغابت أمينة خليل عن المشاركة في رمضان الماضى 2024، واكتفت بالمشاركة في عدد من الأعمال السينمائية آخرهم فيلم شقو مع النجمين عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا والذى حقق ما يقرب من 78 مليون جنيه، من إخراج كريم السبكى.

وفى سياق آخر، يعرض لامينة خليل فيلم x مراتى مع النجمين هشام ماجد ومحمد ممدوح تايسون، والذى عرض في السينمات يوم 24 يوليو الماضى، من إخراج معتز التونى، وتجسد من خلاله أمينة خليل دورًا محوريًا في أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى.

