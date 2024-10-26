نسرين طافش تحفة وغادة كارثية.. ناقد موضة يعلق على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة تنافسا شديدا بين النجمات على لقب الأكثر أناقة، حيث خطفن الأنظار بإطلالاتهن الساحرة على السجادة الحمراء، بينما اختار بعضهن إطلالات غير موفقة أو مكررة.

وفي هذا السياق، حرص ناقد الموضة المصري الشهير محمد الشريف على تقييم إطلالات الفنانات خلال فعاليات المهرجان، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

بسمة

انتقد الشريف إطلالة الفنانة بسمة، واعتبرها غير مناسبة لأجواء المهرجان.

غادة عادل

وصف إطلالتها بأنها غير موفقة، مشيرا إلى أن الماكياج وقصة الشعر والمجوهرات لم تكن مناسبة.

نيللي كريم

أشاد"الشريف" بإطلالة الفنانة نيللي كريم، واصفًا فستانها بأنه تحفة فنية ومناسب جدًا لبشرتها وشكل جسمها، وأعطاها تقييم 10/10.

أمينة خليل

أيضا، حصلت الفنانة أمينة خليل على تقييم 10/10، حيث أثنى الشريف على لون وقماش الفستان ومناسبته للمجوهرات وقصة الشعر.

يسرا

نالت الفنانة يسرا إعجاب الشريف بتقييم 10/10، مشيدا بتصميم الفستان وروعة إطلالتها.

أروى جودة

وصف "الشريف" إطلالة الفنانة أروى جودة بأنها لائقة جدا على أجواء المهرجان وجسمها، وأعطاها تقييم 10/10.

مي سليم

حصلت الفنانة مي سليم على تقييم 10/10، حيث اعتبر الشريف أن اختيارها للفستان والمجوهرات كان موفقا جدا.

مريم حسين

وصف ناقد الموضة إطلالة الفنانة مريم حسين بأنها موفقة ومتناغمة مع المجوهرات وقصة الشعر.

نسرين طافش

أشاد أيضا بتنسيق إطلالة الفنانة نسرين طافش، واعتبرها مناسبة جدًا لأجواء المهرجان وجسمها، وأعطاها تقييم 10/10.