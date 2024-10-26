30 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إذ حرصن على الظهور بتصميمات جريئة.
رانيا يوسف:
ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت باللون البينك ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
ثراء جبيل:
ارتدت الفنانة ثراء جبيل فستان مكون من قطعتين توب وجيب بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة البطن، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.
حسناء سيف الدين:
تألقت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان كت باللون البينك مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.
إنجي المقدم:
أطلت الفنانة إنجي المقدم بجامبسوت بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.
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