30 صورة.. أجرأ إطلالات النجمات في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت بعض نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، إذ حرصن على الظهور بتصميمات جريئة.

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت باللون البينك ومكشوف عند منطقة الصدر والظهر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ثراء جبيل:

ارتدت الفنانة ثراء جبيل فستان مكون من قطعتين توب وجيب بفتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة البطن، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

حسناء سيف الدين:

تألقت الفنانة حسناء سيف الدين بفستان كت باللون البينك مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

إنجي المقدم:

أطلت الفنانة إنجي المقدم بجامبسوت بقصة الكب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

اقرأ أيضا:

احذر هذه العلامة على أظافرك.. قد تكون مرض خطير

حسام موافي يحذر من علامة تدل على مرض يصيب البنكرياس

احذروا الثقة الزائدة.. 4 أبراج تواجه خيانات قوية في العمل ومع الشريك

نزاعات وخسارة .. تحذير لـ 3 أبراج في بداية شهر نوفمبر

هل الزواج في المنام يدل على شر قادم؟.. اعرف التفسير الصحيح