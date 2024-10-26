فيديو غناء ورقص يجمع بين الشرنوبي وأسماء جلال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو غناء ورقص يجمع بينه وبين الفنانة أسماء جلال.

ونشر الشرنوبي، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جبت لك يومها فشار..قدام السيما في حفلة ٩ ".

ومن المقرر أن يقدم الشرنوبي مع أسماء جلال أغنية في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.

وشهد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديم النجوم محمد الشرنوبي، ونوران أبو طالب، وهنا يسري، "ميدلي" لأشهر أغاني أفلام السينما المصرية عبر تاريخها من ألحان ماهر الملاخ.

وضمت أغنيات "برضاك" و "تمر حنة" و "طير بينا يا قلبي" و"احنا التلاتة" ، "والله ولعب الهوى"، و "الكيمي كا"، "مسمعتش يا غايب"، و"قالك إيه"، و"كابوريا"، و"بس انت تغني" و"ولا بنخاف" و"أصحاب أنا وأنت ولا؟"، و"النور مكانه في القلوب"، و"هي إيه الحياة" و "يالي نسيت الغرام"، و "علي صوتك"، و "ده مكانا في حتة تانية" و"عيش".

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