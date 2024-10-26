ساحرة وجذابة.. بسنت شوقي تخطف الأنظار في ثالث أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة بسنت شوقي ضمن فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة جذابة.

وأطلت بسنت شوقي بفستات طويل باللون الأبيض ممزوج بخطوط سوداء، "كت".

واعتمدت مكياجا بسيط، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع الإطلالة نضارة شمس.

وانطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

ويُعتبر مهرجان الجونة السينمائي واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام العالمية مع التركيز على السينما العربية.

ويستقطب المهرجان جمهورًا متحمسًا وواعيًا، ويعزز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام، كما يسعى إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، مروجًا لروح التعاون والتبادل الثقافي.

ويهدف المهرجان إلى دعم نمو صناعة السينما في المنطقة، وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، واكتشاف أصوات ومواهب جديدة تساهم في إثراء هذه الصناعة.