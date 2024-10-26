الجونة السينمائي.. تعرف على الفائزين بجوائز "سينما تِك" على هامش فعاليات المهرجان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

انطلقت صباح اليوم السبت 26 أكتوبر النسخة الرابعة من مسابقة سينما تك بالتعاون مع Gemini Media بمشاركة 10 من أصحاب المشروعات الناشئة على هامش فعاليات اليوم الثالث من الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي واليوم الثاني من فعاليات منصة سيني جونة، وذلك بهدف تعزيز ادخال ودمج التكنولوجيا في صناعة السينما وايجاد حلول مبتكرة.

وتتكون لجنة التحكيم هذا العام من: المنتج طارق الجنايني، المخرج يسري نصر الله، الفنانة نيللي كريم، الفنانة أمينة خليل، الفنان محمد فراج، وعدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة چيميناي أفريقيا.

بدأت المسابقة بتقديم يوستينا سمير ، لمشروع "بانوراما برشا" ، اول مشروع مسرح شارع في صعيد مصر يهدف إلى الربط بين المواهب المتواجدة في الصعيد والمساعدة على التواصل مع المنتجين والكاستينج في القاهرة عن طريق موقع إلكتروني. وبالتالي إبراز الأماكن الجميلة المتواجدة في صعيد مصر فضلاً عن الأماكن التي تظهر في الأعمال التليفزيونية. ويحلم الفريق بالاشتراك في أعمال فنية أخرى بمهرجانات سينما عالمية مثل : مهرجان كان السينمائي الدولي. وقد سبق لهم الاشتراك بفيلمي رفعت عيني للسما وفيلم ريش.

الفكرة الثانية من تقديم بيتر وعمر القاضي ،"lost stars "هدف المشروع هو توزيع الأفلام في مصر والوطن العربي بطريقة صحيحة لجذب صناع سينما من حول العالم. هو موقع الكتروني يتوفر به كافة طرق الدفع المختلفة لتسهيل عملية التوزيع لصناع السينما.

المشروع الثالث" arise media agency" من تقديم أمل عسكر ، صناعة المحتوى باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي Ai مما يوفر الكثير من الجهد والوقت المبذول وبتكلفة مالية أقل بكثير من تصوير فيلم تقليدي. وتكلفة الفيلم تحسب وفقاً لمدة الفيلم وقد لا تزيد عن 100 ألف جنيه مصري.

المشروع الرابع "كرتونة ستوديو" من تقديم فادي الخولي ويبحث المشروع فكرة دمج عدد من القصص المختلفة التي تخص الشخصيات التاريخية المعروفة في الأفلام الروائية القصيرة وإذاعتها عبر المنصات الإلكترونية الجديدة. مثل فيلم "بديعة" الذي يناقش قصة ريا وسكينة.

المشروع الخامس "Digitized" من تقديم خالد حميدة، لتجميع كافة المحتوى المصور الخاص بالفنانين وإذاعته من خلال منصة مخصصة. ومن أبرز الفنانين المشاركين حتى الآن: الفنان محمود حميدة والفنانة إلهام شاهين. أما فكرة المشروع السادس "سينما اوديو" للأفلام الصوتية والدوبلاج باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للغتين العربية والانجليزية.

والمشروع السابع "VR Misr" لنقل تجربة حية وحقيقية للأحداث الهامة والكبيرة مثل مهرجان الجونة السينمائي أو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن طريق استخدام تكنولوجيا الMeta verse ويستهدف المشروع صناع السينما من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

المشروع الثامن" Dino tale studio " تقديم فادي محسن ، تقديم تجربة حية للمسرح من قبل تنفيذه على أرض الواقع مما يسهل عملية الإنتاج والإخراج وبالفعل اشترك فريق Dino في تقديم تلك التجربة لثلاث مسرحيات. والمشروع التاسع "UBR" لتقديم تجربة الألعاب الالكترونية لأفلام الأكشن مثل أفلام هوليوود.

المشروع الأخير "الكشك" هو مشروع قائم ويتخصص في إتاحة الفرصة للأطفال للظهور في أعمال فنية ويساعدهم في صناعة المحتوى وتعريفهم بالمهن الفنية المختلفة، مثل: الإخراج والإنتاج والمونتاج.

واختتمت فعاليات المسابقة بالإعلان عن الفائزين بالنسخة الرابعة وهم: المركز الأول Arise media و المركز الثاني الكشك والمركز الثالث بانوراما البرشا.