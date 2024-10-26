فن ومشاهير

بالصور| إسعاد يونس تصل منطقة البلازا لحضور جلستها ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

وصلت قبل قليل النجمة إسعاد يونس، إلى منطقة البلازا في مدينة الجونة، استعدادا لحضور جلستها الحوارية المقامة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

الجلسة تديرها النجمة الكبيرة يسرا، وتتحدث خلالها إسعاد عن مشوارها الفني، ومشاركتها في صناعة السينما، وكيف ترى الوضع الحالي للفن وأبرز التحديات التي تواجه الصناعة.

وكان مهرجان الجونة السينمائي افتتح دورته السابعة مساء يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، وسط حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء العالم، وتستمر الفعاليات حتى 1 نوفمبر المُقبل.

وشهد حفل الافتتاح حضور: نيللي كريم، غادة عادل وابنتها مريم مجدي الهواري، إلهام شاهين، حسين فهمي، محمود حميدة، ميس حمدان، مي سليم، نسرين طافش، إنجي المقدم، أروى جودة، أشرف عبدالباقي وابنته زينة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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