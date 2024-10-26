شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شنودة يعزف موسيقى شمس الزناتي في حفل هشام خرما بمسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المؤلف الموسيقي هشام خرما حفلاً في مسرح الجمهورية بالقاهرة، وعزف خلال الحفل أحدث وأشهر مقطوعاته الموسيقية، وكان ضيف شرف الحفل الموسيقار المصري الكبير هاني شنودة الذي صعد إلى المسرح بعد دعوة خرما وعزفا معًا مقطوعته الشهيرة شمس الزناتي.

وتعليقًا على ذلك يقول هشام خرما: "شرف كبير أن يكون ضيفي في الحفل هو الموسيقار الكبير هاني شنودة، وأن نشارك معًا في عزف مقطوعة واحدة، هي واحدة من المقطوعات الراسخة في وجدان المصريين بشكل عام، كعادة معظم مقطوعات شنودة التي من الصعب تكرارها لأنه في الواقع مؤلف موسيقى يسبق عصره بكثير".

وذلك بعدما أطلق المؤلف الموسيقى هشام خرما فيديو موسيقيًا جديدًا بعنوان "مصر الحضارة"، وذلك ضمن مشروعه الموسيقى الذى يحتفى بمعالم مصر السياحية، مؤكدًا أنه يركز خلال الفيديو الجديد على منطقة الأهرامات، وذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمى 27 سبتمبر.

فى الفيديو الموسيقى الجديد يعيد هشام خرما استخدام موسيقى الفيلم الوثائقى مصر الحضارة (وادى الملوك) الذى كان ضمن مراسم موكب المومياوات، ويقدمه خرما مرة أخرى مع رؤية بصرية جديدة.

وعلق خرما وقتها على ذلك قائلًاً: "هذا المقطع بالتحديد دائمًا ما يطلبه الجمهور أثناء الحفلات، لذلك وجدت أنه سيكون من الرائع استخدامه فى مشروع مزج الموسيقى بالسياحة، وأن نفصل هذا المقطع عن الفيلم الوثائقى ونعيد تقديمه فى فيديو موسيقى بطابع خاص وجديد فى منطقة الأهرامات، مع مراعاة أن يكون ذلك بالتزامن مع يوم السياحة العالمى، وأكد أنه متشوق كثيرًا لمتابعة ردود الأفعال بخصوص هذا الفيديو".