شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يشارك فى مسلسل "سيوف العرب" والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الفنان منذر رياحنة في العمل الوثائقى الذى يحمل اسم سيوف العرب، ويعد أول عمل عربي يجمع بين العمل الوثائقي والدراما السينمائية، حيث تقدم السلسلة قصة السيف العربي بعمق وشمولية، مستعرضة أهم المحطات التي مر بها عبر العصور بتقنيات تصوير حديثة ورؤية فنية متطورة، ويسعى العمل إلى تقديم محتوى عربي هادف من خلال إعادة إحياء تفاصيل تاريخية مهمة بأسلوب مشوق وجذاب.

العمل يجمع مجموعة من الفنانين منهم منذر رياحنة، سلوم حداد، باسم ياخور، محمد المفتاح، نضال نجم، ناصر عبد الرضا، غازي حسين، فيصل رشيد والعديد من نجوم الدراما العربية تأليف ورشة الكتابة تحت إشراف محمد البطوش، إخراج سامر جبر.

وشارك مؤخرًا منذر رياحنة في مسلسل المعلم وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.