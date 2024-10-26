شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم جوازة توكسيك بعد تحقيقه 9 ملايين ونصف منذ طرحه في السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع مسئولو السينمات فيلم جوازة توكسيك بطولة الفنانين محمد أنور وليلى علوى وبيومى فؤاد، من دور العرض السينمائية بعد تحقيقه 9 ملايين ونصف المليون منذ طرحه في السينمات، حيث طرح في دور العرض يوم 3 يوليو الماضى، والفيلم حقق إيرادات كبيرة في السينمات العربية وتحديدًا في السعودية.

فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة في ثانية تجاربها بالتمثيل، بعد مشاركتها في فيلم "شوجر دادي" مع فريق عمل الفيلم نفسه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة "ملك قورة" وكريم "محمد أنور"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمُر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر. بعد تدخُّل الأهل في مصيرهما؛ حيث ينتمي كلٌّ منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية؛ فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

ويجتمع الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على التوالي في السينما، حيث قدّما معاً فيلمي: "ماما حامل" عام 2021، و"شوجر دادي" عام 2023، بجانب فيلم "جوازة توكسيك" هذا العام. والمفارقة أن الأفلام الثلاثة من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم؛ إضافة إلى فيلم رابع وهو "المستريحة"، الذي يتواصل تصوير المشاهد الأخيرة فيه لطرحه قريبًا.

