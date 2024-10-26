شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن عن تكريم رشوان توفيق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن تكريم الفنان الكبير رشوان توفيق خلال دورته الثانية المقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الكبيرة ورحلة عطائه الإبداعي المستمرة إلى اليوم.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، إن المهرجان حريص على تكريم رموز الفن المصري والعربي ممن لهم إسهامات كبيرة أثرت في وجدان المتلقي العربي من الخليج إلى المحيط، والفنان الكبير رشوان توفيق أحد عملاقة الفن العربي الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الرائعة وتميز بالأدوار المهمة التي ترسخ القيم الإنسانية.

يشار إلى أن الفنان رشوان توفيق من مواليد حي السيدة زينب بمدينة القاهرة، في 2 فبراير عام 1933، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عمل بالتليفزيون منذ إنشائه كمدير استوديو، ثم كمساعد مخرج وتقدم لاختبار المذيعين ونجح وأصبح مذيعًا بالإذاعة المصرية، وكان من أوائل المنضمين لفرقة “مسرح التليفزيون”، وشارك بالتمثيل في أول مسرحية للفرقة وهي “شيء في صدري” من إخراج نور الدمرداش. شارك الفنان الكبير رشوان توفيق في حوالي 300 عملًا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، وتنوعت الأدوار التي قدمها على الشاشةما بين الصعيدي، والديني، والكوميدي، والتراجيدي، والشر. وبلغ حجم أعماله الدرامية حوالي 200 مسلسل منها "الإسلام والإنسان، ليالي الغضب، ضمير أبلة حكمت، الليل وآخره، الحاوي، هارون الرشيد، خاتم سليمان، قانون المراغي، هارون الرشيد"، وفي السينما شارك في بطولة 30 فيلما، أهمها "جريمة فى الحي الهادي، والملاعين، وبين القصرين، والقانون لا يعرف عائشة. وأخر أعماله فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعي. حصل على جائزة أفضل ممثل دور ثاني من خلال دوره في فيلم “جريمة في الحي الهادئ” عام 1967.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، وستقام في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية، ورعاية وزارة الشباب والرياضة.