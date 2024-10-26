سيد فؤاد يقدم ماستر كلاس "الكتابة السينمائية" بمهرجان نواكشوط السينمائي

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قدم السيناريست سيد فؤاد ماستر كلاس عن "الكتابة السينمائية" بمهرجان نواكشوط السينمائي الدولي الذي يختتم فعاليات نسخته الثانية اليوم السبت 26 أكتوبر، كما يتضمن برنامج اليوم عروض أفلام منها "انشا لله ولد"، "المسافة صفر"، "محتوي مناظر"، وعروض لأفلام ورشة سينما الموبايل.

ماستر كلاس "الكتابة السينمائية" الذي قدمه السيناريست سيد فؤاد شهد إقبالاً من السينمائيين الشباب في موريتانيا ومحبي السينما من الشباب الواعد، وخلال الماستر كلاس تحدث سيد فؤاد عن مبادئ الكتابة السينمائية، وخطوات كتابة سيناريو فيلم ناجح، مع الحديث عن تجربته الشخصية في كتابة عدد من سيناريوهات الأفلام السينمائية في السينما المصرية.



ماستر كلاس السيناريست سيد فؤاد بمهرجان نواكشوط السينمائي



ماستر كلاس السيناريست سيد فؤاد



ماستر كلاس سيد فؤاد

وعبر سيد فؤاد عن سعادته بإقبال الشباب ومشاركة عدد من الشباب والفاعلين في مجال الثقافة والسينما، وأكد خلال الماستر كلاس أن الكتابة السينمائية الجيدة تتطلب من المبتدئين إعطاء الكثير من وقتهم في تعلُّم طريقة الكتابة وإنشاء حبكة تكون بداية صياغة قصة مُتقَنة، والكاتب يظل دائما في حالة تعلم لأنه يوجد الكثير مما يجب تعلُّمه بخصوص أساسيات الكتابة للسينما؛ من الهام وإتقان للأنواع المختلفة لإنشاء أعمال سينمائية مؤثرة.

وقدم سيد فؤاد خلال الماستر كلاس عرضا تضمن أنواع كتابة السيناريو السينمائي والفرق بينه وبقية أنواع الكتابة الأخرى ؛لكونه يركِّز على إيجاد وصف دقيق يقدَّم للمشاهدٓ وفق ترتيبٍ وقواعدَ معينة تتطلب مهاراتٍ كثيرة.



الشباب الموريتاني