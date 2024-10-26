بالصور- نسرين طافش تضج جمالاً بفستان أزرق و تبرز رشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة السورية نسرين طافش أنظار متابعيها بإطلالتها الأخيرة، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك بغاية الاناقة و الجمال إستعرضت من خلاله رشاقتها، حيث إرتدت فستان ضيق و طويل باللون الأزرق ذات تصميم مميز من دون أكمام سترابليس، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وكانت تألقت نسرين طافش بإطلالة صيفية وردية بإمتياز، من عطلتها الصيفية في مدينة كان الفرنسية.
إطلالة نسرين طافش عبارة عن تنورة وكروب توب من Dolce & Gabbana، ونسقت معهما حقيبة يد باللون الوردي من العلامة التجارية الأشهر حول العالم والأغلى Hermes، إذ وصل سعر حقيبة اليد إلى 101 ألف جنيه مصري، أي حوالى 2084 دولار أميركي.
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