شكرا لقرائتكم خبر عن جيمناى أفريقيا تستعرض مشروعات لتطوير صناعة السينما بالتكنولوجيا في مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

استعرض "جيمناي أفريقيا" 12 مشروعًا وفكرة لتطوير وتسهيل عملية صناعة السينما عن طريق دمجها بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لاسيما أن التغيير المطرد والتطور التكنولوجي الذي تشهده الصناعات التجارية جعل وجود رؤية مشتركة بين كل المؤسسات والشركات الكبرى لرعاية المواهب الناشئة حتى تتمكن أي صناعة من مواكبة ما يحدث من تطور تكنولوجي.

والتطور التكنولوجي أمر لا يختلف عليه بالنسبة لصناعة السينما التي تشهد تطورًا بشكل مستمر وهو ما تهدف له "جيمناي أفريقيا" حيث استعرض كل صاحب فكرة أو صاحب مشروع من الشباب فكرته وطرحها علي لجنة التحكيم المكونة من نيللي كريم و أمينة خليل ومحمد فراج والمخرج يسري نصر الله والمنتج طارق الجنايني وعدلي توما.



محمد فراج ونيللى كريم ويسرى نصر الله



محمد فراج ويسرى نصر الله ونيللى كريم



عمر السعيد



بشرى واشرف عبد الباقى

وشهدت الجلسة الكثير من المشروعات التي تفيد صناعة السينما والتي تعتمد علي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أبرزها، انشاء منصة كاستينج للفنانون في الصعيد خاصة بعد نجاح فيلم رفعت عيني للسما في مهرجان كان، ومشروع آخر عن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناع الافلام لتوفير المبالغ الكبيرة والوقت الفعل لإنتاجه، ومشروع عن توزيع الأفلام بشكل اسرع وأكثر تطوراً، ومشروع اخر عن أرشفة ذكريات الفنانين وتاريخهم بالذكاء الاصطناعي، ومشروع آخر عن اقامة مسرح بدون تكلفة زغيرها من المشاريع التي تفيد السينما.