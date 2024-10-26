شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام ساهمت في نجومية هاني رمزي في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

نجاح كبير حققه النجم هانى رمزى في مشواره الفني الذى اشتهر بخفة دمه وإتقانه وإجادته العديد من الأدوار الكوميدى والاجتماعية فى السينما والمسرحيات والدراما، بشكل مختلف ومتميزة، فلمع وذاع صيته وشهرته، وهو أحد نجوم الصف الأول، فهو صاحب تاريخ كبير من البطولات وشكل مع أبناء جيله اتجاهًا سينمائيًا جديدًا، وبدأت السينما المصرية على أيديهم تطورًا جديدًا.

حقق هانى رمزى نجاحًا كبيرًا بأفلامه الذى قدمها والتي تنوعت في عدد من القضايا، فلمع بعد عرضها وذاع صيته وصارت إفيهاته علامات ثابتة فى أعمال السينما المصرية بأذهان جمهور حتى الآن.

وفى عيد ميلاده الذى يوافق اليوم نرصد عددًا من الأعمال السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا وتركت بصمة كبيرة عند جمهوره .

فيلم غبى منه فيه

هو واحد من أشهر أفلام هانى رمزى في السينما والتى ترك بصمة كبيرة من خلال دور "سلطان"، شخص شديد الغباء، يفسد كل أمر يقوم به، يحب فتاة تدعى "سامية" نيللي كريم ويذهب لوالدها "سعيد طرابيك" ليطلب يدها للزواج، ولكن والدها يطلب منه أن يجهز شقة وغيرها من متطلبات الزواج في وقت قصيرجدا.



غبى منه فيه

فيلم محامى خلع

هو من أشهر أفلام الكوميدى وقت طرح في السينما، والذى لعب فيه دور "محام"، هو من بطولة وحيد سيف، وداليا البحيرى، وعلا غانم، وحسن حسنى، وأنغام سالوسة، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد ياسين.



محامى خلع

فيلم السيد أبو العربى وصل

هو فيلم تدور أحداث الفيلم حول شاب بورسعيدي - هانى رمزى، الذى يحب بنت بلده مني شلبي، ويتعرض لضغوط من والد حبيبته الذي يقوم بدوره الفنان وحيد سيف، وبعد ذلك يسافر اليونان بسبب خدعة قام بها عدوه تاجر القماش معاطي الذي يقوم بدوره الفنان صلاح عبد الله.



ابو العربي

فيلم ظاظا

الفيلم من بطولة كمال الشناوي، وزينة، وأميرة فتحي، وخيرية أحمد، وحسن كامي، ومن تأليف طارق عبد الجليل، وإخراج على عبد الخالق.



ظاظا

فيلم عايز حقى

هو من أشهر أفلامه ويحمل نوع كوميدى بطريقة مختلفة، وكان يشارك بطولته هند صبرى، وأنغام سالوسة، ولطفى لبيب، وعصام كاريكا، وحجاج عبد العظيم، لعب دور شخصية "صابر" سواق تاكسى بتعرض ظروف مع خطبية- هند صبرى بسبب شقة.