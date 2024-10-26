شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "رفعت عينى للسما" فى مهرجان الجونة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تشهد فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته السابعة، اليوم السبت، عرض فيلم رفعت عينى للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير، الذي يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويل، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة البلازا مع إقامة سجادة حمراء تسبق عرض الفيلم الذي حظى بجولة في العرض بعدد من المهرجانات العالمية.

وحصل فيلم "رفعت عيني للسما" من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير مؤخرًا، على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77 ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ تأسيسه.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

ويشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلمًا قصيرًا، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، ستشهد 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما تُقدم 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، تصل نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

ويضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



فيلم رفعت عينى للسما (1)



فيلم رفعت عينى للسما (2)



فيلم رفعت عينى للسما (3)



فيلم رفعت عينى للسما (4)



فيلم رفعت عينى للسما (5)



فيلم رفعت عينى للسما (6)