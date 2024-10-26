شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواي تذهل الجميع باستعداداتها للاحتفال بعيد الهالوين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدت النجمة العالمية آن هاثاواي، مستعدة للاحتفال بمناسبة عيد الهالوين، حيث كشفت نجمة Princess Diaries - التي يزعم مصفف شعر في هوليوود، أن العمل معها أسوأ من العمل مع بليك ليفلي - عن صور سيلفي مذهلة لها في هيئة تنكرية استعدادًا لاحتفالات الهالوين والتي جعلت من الصعب التعرف عليها، حيث تنكرت بشعر مستعار أشقر ومكياج غريب.



ان هاثاواي تحتفل بالهالويين

وظهرت هاثاواي، بزي فريد من نوعه ومكياج يجسد هيئة تمثال الحرية، بما في ذلك تي شيرت "Boo York City"، وشعر مستعار قصير أشقر مبيض وتاج النصب التذكاري الشهير، واختارت آن هاثاواي، مكياج شاحب اللون، ودوائر داكنة تحت العين، وأحمر شفاه مخملي عميق وكحل حاد.



ان هاثاواي في زي الهالويين

بالإضافة إلى ذلك، ارتدت النجمة العالمية، أيضًا، سترة جلدية وربطت وشاحًا رماديًا حول رقبتها وشاركت مقطع فيديو لها وهي تستمتع بالمساء، وهو ما اذهل متابعها حيث ظهرت بمظهر مختلف عنها تمام.

والجدير بالذكر أن زي الهالوين الذي ارتدته هاثاواي جاء بعد أيام من كشفها عن عودتها للمشاركة في الجزء الثالث من سلسلة Disney's Princess Diaries، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.



ان هاثاواي

وكان قد نشر موقع Variety خبر سار مؤخراً لكافة محبى فيلم The Devil Wears Prada الذى سبق وعرض قبل 18 عام محققاً وقتها إيرادات تخطت الـ 300 مليون دولار، وذلك بعدما أعلن الموقع الشهير عن نية القائمين على الفيلم فى العمل على جزء ثان منه عبر مفاوضات مع أبطال الفيلم.

وهم ميريل ستريب بالإضافة إلى الممثلة آن هاثاواى على أن تدور قصة الجزء الثانى من الفيلم حول ميريل ستريب وفقاً لما أكده التقرير المنشور مؤخرًا.

من ناحية أخرى، حصلت ميريل ستريب، فى شهر مايو من العام الجارى 2024، على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي، وخلال جلستها بالمهرجان تحدثت اسطورة التمثيل الحائزة على جائزة الأوسكارعن ممثلات هوليود، اللاتي ينتجن الأفلام بأنفسهن أيضًا، وفقًا لنتائج مجلة People.

وأشادت الممثلة البالغة من العمر 74 عامًا بممثلات مثل زندايا وسيدني سويني، اللتين أنتجا أفلامًا مثل Challengers وAnyone But You، قائلة: "هناك الكثير من النساء اللاتي ينتجن لأنفسهن وأنا في رهبة شديدة من هن مثل ريس ويذرسبون ونيكول كيدمان وناتالي بورتمان. وذكرت أيضًا أن كل شخص لديه شركة إنتاج خاصة به.

"وقالت ميريل ممازحة لدي شركة انتاج صغيرة لكنني لم أرغب أبدًا في تلقي مكالمات هاتفية بعد الساعة السابعة ليلاً. لذا، لم أفعل ذلك أبداً ..أنا في رهبة من الناس الذين يفعلون ذلك".

وتسلمت ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية من مهرجان كان السينمائي في حفل افتتاح الدورة الـ77 من المهرجان، تقديرا لمشوارها وتاريخها السينمائي.