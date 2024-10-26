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الفنان أحمد طارق يعلن وفاة والده وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد العصر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد طارق عن وفاة والده، السيد على طارق محمد أنور إسماعيل، وذلك عبر خاصية الاستورى على موقع إنستجرام، حيث كشف عن أن صلاة الجنازة ستكون عصر اليوم، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.


 

وكتب أحمد طارق، عبر "ستوري" حسابه: "انتقل إلى رحمة الله والدي الحبيب الدكتور علي طارق محمد أنور إسماعيل"، داعيًا له بالرحمة والمغفرة، وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.

وأشار الفنان إلى موعد ومكان صلاة الجنازة على والده الراحل، إذ ستكون عقب صلاة العصر اليوم، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يواري جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات.

كان آخر أعمال أحمد طارق مسلسل "البحث عن علا 2" العمل من بطولة هند صبري وظافر العابدين وندى موسى وسوسن بدر وطارق الابياري وأحمد طارق وهاني عادل.

وتدور أحداث الجزء الثاني من "البحث عن علا" حول "علا" التي تعاني بسبب أن عملها على حافة الانهيار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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