شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكشف عن لجنة تحكيمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا، المقرر انطلاقه فى الفترة من 3 حتى 7 نوفمبر 2024 بالعين السخنة برئاسة الدكتور أسامة أبو نار، عن لجنة تحكيم مسابقتيه للأفلام التي لا تزيد مدتها عن الـ5 والـ10 دقائق.

اللجنة يترأسها المخرج السنغالي الكبير موسي توريه ، وتضم فى عضويتها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والبروفيسور ارسين اركاليان من أكاديمية يارفيان أرمينيا والمخرج العالمي الفرنسي جزائري الأصل حميد بن عمره، والموزعة والمنتجة والمخرجة المغربية إيمان مصباحي، وهاني الملا الرئيس التنفيذي لجمعية السينما السعودية و الكاتب والسيناريست العراقي حامد المالكي.

من جهته أعرب المخرج حميد بن عمرة عن سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم المهرجان وذكر انه شارك بأفلامه في مهرجانات مصرية مثل القاهرة وأنه على المستوى الشخصي من المرتبطين بمصر وجدانيا وفني، وأنه يأمل في القريب العاجل تنفيذ عمل مشترك مع سينمائيين مصريين. وقال هاني الملا، إن صعوبة الأفلام القصيرة جدا تقابلها مسئولية كبيرة أيضا في لجان تحكيمها، خاصة أن المنافسة بين الأفلام تتسم بالندية لأنها تتميز بالمستوى الفني العالي لقلة زمنها الذي لايتجاوز أصابع اليد الواحدة.

من جانبه قال زياد باسمير نائب رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان راعت التنوع في اختيارأعضاء لجنة التحكيم لإثراء نشاط اللجنة فى اختيار الأفلام الفائزة بالجوائز، وأن اللجنة تضم صناع أفلام من جنسيات مختلفة من الشرق والغرب والجنوب وجميعهم ينتمون لمدارس سينمائية مختلفة، وفي النهاية الفائز بهذا الاختلاف هو المهرجان وصناع الأفلام المشاركة بحيث سيؤدي هذا التنوع الي مفاجأت في قائمة الأفلام الفائزة وهو مانتوقعه من اللجنة.



بينما أوضح أشرف سرحان المدير الفني للمهرجان أن اللجنة تضم عناصر فنية دولية مهمة لها ثقلها في مجال السينما سواء كصناع أو يتولون إدارة مهرجانات أوجمعيات سينمائية حققت رصيدا عالميا ملحوظا وأن المهرجان حرص منذ البداية علي تشكيل لجنة بمستوي دولي لإيماننا الشديد أن الفيلم القصير هو مستقبل صناعة السينما وفي نفس الوقت هو الأصعب في تنفيذه، لذلك كان لزاما علينا أن تكون اللجنة على مستوى مميز.